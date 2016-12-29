Будущее России: Не верьте прогнозам либералов

Всякий пессимистический прогноз относительно российской экономики содержит в себе мысль, что объем золотовалютных резервов России все ближе к критическому уровню. Удивительно, но такие прогнозы, как правило, начинают раскручиваться перед важными политическими событиями. Последний был вброшен в массы перед пресс-конференцией президента 22 декабря.

Три начальника ЦБ России

Центробанк сообщил, что международные резервы России за неделю с 9 по 16 декабря упали на восемь миллиардов долларов, или более чем на два процента. Их объем теперь составляет 379 миллиардов. ЦБ России не преминул добавить, что размер резервов снизился до минимума с 1 марта 2016 года, тогда он составлял 380,5 миллиарда долларов. В комментариях к данным ЦБ говорится, что показатель падает из-за отрицательной курсовой переоценки и снижения стоимости золота на мировом рынке.

Заметим, что в эти запасы входят самые ликвидные активы: золото, валюта и гособлигации США. Сюда же входят деньги Фонда национального благосостояния и Резервный фонд, но последние принадлежат не ЦБ, а государству и бюджету. Их размещают в ЦБ, потому что есть такая практика взаимной поддержки. Заметим также, что ЦБ России — это частный банк, который в некоторой степени контролируется Думой и президентом (представляет в Госдуму кандидатуру председателя ЦБ РФ, которая его утверждает). Однако есть у него и другие начальники — это МВФ и ФРС США. Зависимость от первого обусловлена глобальным характером экономики — это заключение сделок и функционал, предоставление кредитов и т. д., а ФРС влияет на ЦБ, потому что российская экономика зависит от притока в страну иностранной валюты. То есть ЦБ покупает у ФРС доллар и под него печатает рубли, то есть берет у ФРС кредит, причем под один-два процента, а кредитует в России под процент на порядок больший.

Вангуют все

Заметим теперь, что прогнозы об исчерпании средств государства давно волнуют умы либеральной части экономистов. В конце 2014 года министр финансов Антон Силуанов заявлял о том, что Россия лишится своих резервов к концу 2016 года.

Предсказывал апокалипсис и иноземец — старший научный сотрудник Института Петерсона в Вашингтоне Андерс Аслунд. "И в 2015-м и в 2016-м чистые выплаты России по внешним долгам равны 100 миллиардам долларов после вычета ее положительного сальдо по текущим счетам. Другими словами, ликвидные резервы России закончатся через два года", — сказал Аслунд Reuters.

Как мы видим, 2016 год подошел к концу, а фонды в добром здравии. Но подобные прогнозы не прекращаются. Недавно глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала, что в 2017 году Резервный фонд РФ будет полностью исчерпан. Сюда можно добавить и прогноз Алексея Кудрина на Петербургском международном экономическом форуме.

"Резервов, накопленных в "тучные" годы, хватит всего на два-три года. После этого покрывать дефицит бюджета будет просто невозможно", — сказал Кудрин. Заметим, что накануне Евросоюз обсуждал введение "сирийских санкций" против России. А предсказания Силуанова с Аслундом пришлись на самый тяжелый период адаптации экономики России после ввода украинских санкций.

Но еще более удивится читатель, если мы скажем, что прогнозы об обрушении финансовой системы России делаются, начиная с 2008 года. Как известно, с момента применения первых санкций Россия потеряла не менее четверти всех своих золотовалютных резервов. Но это было не самое большое падение. В кризисные 2008-2009 годы международные резервы России сократились на 30 процентов.

Зачем нам Резервный фонд и Фонд национального благосостояния?

Зачем нужны государству резервные фонды? На покрытие дефицита бюджета, обеспечение стабильности национальной валюты и нацпроекты. Сообщим, что есть специально рассчитываемая подушка безопасности, она для России составляет 222 млрд долларов, как мы видим, нынешнее падение запасов не ведет к панике.

Есть одно "но". До событий на Украине ЦБ мог брать в долг у крупных западных кредиторов, сегодня санкции не позволяют это делать. Кудрин полагает, что главная опасность, что негде будет взять деньги на покрытие дефицита бюджета. "Если сейчас у нас будет дефицит бюджета 3,5 процента, что в номинальном выражении — 3 трлн рублей, откуда мы их возьмем? Сегодня 2,5 трлн рублей мы берем из резерва. Мы продаем наши нефтяные резервы, ЦБ печатает рубли, мы покрываем дефицит. Еще 2-3 года сможем это делать", — подсчитал Кудрин.

А потом возьмем на частном рынке, заимствуя у всех под высокие проценты, прогнозирует экономист. Опасность в том, что этот долг надо будет обслуживать и заимствования будут нарастать, как снежный ком.

Однако, банк Merrill Lynch в середине декабря 2016 года выдал прогноз, согласно которому, финансовая система России является одной из самых стабильных среди развивающихся рынков. В рейтинге банка Россия обогнала Китай и Индию, и уступает только Южной Корее, пишет Bloomberg. Ранжирование учитывает полный спектр показателей финансовой устойчивости: от экономического роста и инфляции до сбора налогов и т. д. По данным банка, Россия демонстрирует слабый экономический рост, но может похвастаться одними из самых стабильных в мире финансовых показателей и рычагов воздействия.

Так кто же прав?

Действительно, сейчас Россия ни у кого не занимает, а российский бизнес кредитуется у государства, это работает на повышение устойчивости системы. В России сохраняется положительный баланс внешней торговли, сельское хозяйство демонстрирует хорошую динамику в этом году, увеличивая экспортный потенциал. Также стоит помнить, что ЦБ может регулировать курс доллара, не допуская резкого колебания курса и значит, спекуляций на рынке, для этого часть фондов находится у коммерческих банков в рамках недельного, месячного и годового РЕПО. При дальнейшем падении рубля ЦБ начнет принимать меры по поддержке национальной валюты. Аналогично он будет поступать и при сильном укреплении ниже отметки 50 рублей за доллар — может усилить покупки для пополнения резервов.

"Ничего страшного не происходит, исключительно рыночная ситуация", — сказал Pravda.Ru кандидат экономических наук, профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Юденков. — У нас достаточно золотовалютных резервов. Я не помню, какую мы сейчас занимаем позицию — 5 или 6 в мире по объему золотовалютных резервов, но, в принципе, вполне достаточно. С учетом того, что у нас платежный баланс положительный, в принципе, ничего страшного не происходит", — сказал эксперт.

Добавим, что тратить резервы, поддерживая собственную экономику, лучше, чем держать их на счетах в крупнейших иностранных банках и иметь высокий инвестиционный рейтинг. Не это ли причина волнений наших либералов, которые получают сигнал от своих заокеанских начальников ? Чтобы попугать нас либералы так же говорят, что снижение золотовалютных запасов ведет к снижению рейтинга и соответственно снижению инвестиций в Россию.

Инвестиции в Россию растут, капитал перестал "убегать"

Однако инвестиционные фонды со второй половины октября стали с перебоями предоставлять данные об объемах инвестиций в российскую экономику, по данным EPFR. Есть мнение, что секретность кроется в нежелании раскрывать информацию из-за возможных санкций. Однако, судя по тому, как быстро Россия разместила в октябре свои евробонды, приток иностранного капитала значителен. ЦБ сообщает, что весь прирост рынка ОФЗ в январе-сентябре был обеспечен инвестициями нерезидентов. В сентябре и октябре на долю нерезидентов пришлось 20 процентов размещенных ОФЗ, в ноябре она выросла до 38 процентов. Президент Путин на пресс-конференции заметил, что отток капитала из России резко сократился.

Кроме того, вспомним, что в связи с заключением соглашения Россия-ОПЕК стабилизировался нефтяной рынок. Спрос на наше сырье не исчез, а если смотреть на Восток, а не на Запад, то может и вырасти. Это обеспечит в перспективе дополнительный валютные поступления в казну. Кроме того, всегда можно покрыть дефицит бюджета, заняв через Облигации федерального займа (ОФЗ). Также можно провести приватизацию, что уже делается. Но самое главное, повторяем, у России нет долга, который надо обслуживать. Если другие страны идут на поклон к МВФ и выполняют кабальные условия фонда, то РФ ведет независимую бюджетную политику в целях покрытия дефицита.

Можно еще назвать ресурсы для пополнения дефицита бюджета, например, в пенсионной системе сосредоточено более 3 трлн рублей. Но, конечно, все время надеяться на кубышку, на рост цены на нефть или на приватизацию — непрактично и неправильно. Зачем нам помогать США, покупая их векселя? Надо превратить значительную часть резервных фондов в гарантийные, чтобы под них кредитовать бизнес за приемлемые проценты, производить выпуск ценных бумаг — это самые рыночные, а главное гарантированно работающие инструменты.

И, наконец, единственным надежным и эффективным способом решения проблем национальных финансов является преодоление кризиса и экономический рост. В прошлом году ВВП у нас показал спад 3,7 процента. В этом году спад будет 0,5-0,6 процента. Президент поставил задачу обеспечить рост на уровне 3-4 процентов. Потенциал виден в машиностроении, легкой, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности. Не надо впадать в панику, надо менять команду экономического блока.