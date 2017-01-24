﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо

Сразу после окончания новогодних празднеств МВФ "облагодетельствовал" Киев очередными условиями получения нового транша. Условия эти больше напоминают ультиматум о безоговорочной капитуляции. В случае принятия он означает окончательный крах экономики и социальный взрыв на Украине. Может быть, это у западных партнеров просто такой изящный способ лишить Незалежную денег — дать, но так, чтобы она от них сама отказалась?

О существовании соответствующего меморандума первой сообщила "Экономическая правда" — "дочка" неофициального рупора американского посольства и одного из самых "майданных" СМИ — "Украинской правды". Сообщила в подчеркнуто повествовательном стиле — почти без журналистских оценок. Впрочем, и без них информация впечатляющая, причем не только для рядовых украинцев, но и для властей Незалежной.

Как известно, Международный валютный фонд уже больше года держит Киев на голодном пайке. В прошлом году, например, украинские "эуропейцы" получили от международных банкиров миллиард долларов из нескольких ранее обещанных. И то, судя по всему, лишь по настоятельной просьбе теперь уже бывшей американской администрации, явно опасавшейся, что без этой жалкой подачки их вассалов в "великой европейской державе" просто сметут. А такие эксцессы для стремившейся к победе в президентской гонке Хиллари Клинтон были явно некстати.

Упомянутый миллиард Киевом был получен. Что, правда, не помешало гривне в канун Нового Года начать очередное падение, конца которого не видят даже самые записные оптимисты. А "великая держава" уже привычно стоит с протянутой рукой за очередной подачкой. Только ведь МВФ не та организация, где деньги, пусть и в долг, дают просто так. Для этого должники должны еще произвести "рыночные реформы". Вот их список-то и был обнародован недавно, и он способен привести в шок даже привыкших ко многому украинцев.

Собственно, всего в меморандуме 12 пунктов, но не все они имеют одинаковую важность для обычных граждан. Понятно, что требования международного аудита национализированного "Приватбанка" или создание антикоррупционных судов могут испортить настроение правящей на Украине клептократии, но обычных людей проблемы богатых, которые "тоже плачут", скорее обрадуют.

Увы, "подарки" западные банкиры подготовили и для простых украинцев. Во-первых, это требование дальнейшей оптимизации количества госслужащих и бюджетников. То есть врачей, учителей, работников культуры и других подобных категорий. Это при том, что, по признанию чиновников, безработица только официально составляет почти 50 процентов трудоспособного населения. Зато бюджетные выплаты уменьшатся, а что еще нужно, с точки зрения либеральной экономики, как не "стабилизация бюджета"?

Следующим моментом является требование пенсионной реформы. Точное ее содержание пока неизвестно, но уже озвучены намерения отменить пенсии по выслуге лет для тех же медиков-педагогов, оставив их только для военных; повысить пенсионный возраст до 63 лет (и мужчинам и женщинам). И, главное, так изменить условия получения пенсионных выплат, чтобы их, при существующей практике неофициального трудоустройства, смогли получать не больше 30 процентов выходящих на "заслуженный отдых"…

Третий пункт — "монетизация субсидий" на ЖКХ. Выражаясь простым языком, их поэтапное усреднение, "заморозка", вне зависимости от будущего удорожания в связи с ростом цен на энергоносители — и, соответственно, экономия госпомощи на эти цели. При том, что уже сейчас в Киеве на отопление жилья от 90 квадратных метров требуются суммы от девяти тысяч гривен — около 20 тысяч российских рублей. При том, что "минималка" составляет 1600 гривен, а ее обещанное повышение вдвое еще никто не ощутил — ведь зарплаты за январь выплачиваются лишь в феврале.

Четвертое — ликвидация упрощенной системы налогообложения. В прошлом году к второй и третьей, — самых многочисленных категориях "упрощенцев", физических лиц-предпринимателей — относились 818 тысяч человек. Но уже лишь за последний месяц их число уменьшилось на 158 тысяч. К этому привело повышение необходимых ежемесячных взносов после повышение минималки вдвое — до 700 гривен.

Можно без труда догадаться, что вычеркнули себя из реестра предпринимателей не только те, кто по каким-то причинам перестал заниматься бизнесом. Просто люди предпочли "уйти в тень", не платя налогов вообще. Что, понятное дело, вряд ли улучшит ситуацию с наполнением трещащего по всем швам тощего украинского бюджета, а также Пенсионного фонда с его "дырой" в 150 миллиардов гривен (20 процентов от общей суммы госрасходов). Теперь же "единоналожников" запретят вообще, тем самым, окончательно загнав их в "сумрак".

Пятый пункт — разрешение свободной торговли землей. Чему изо всех сил сопротивлялось доселе большинство даже самых прозападных украинских политиков, осознающих, что их награбленные у сограждан деньги — ничто в сравнении с капиталами западных "партнеров". Которые, к тому же, так просто пополняются с помощью эмиссий ФРС США и Евроцентробанка, с их почти нулевыми, а то и вообще отрицательными ставками кредитов.

А остаться без реальной недвижимости не хочется даже самым убежденным западникам, ведь без нее они — ноль без палочки в глазах своих якобы друзей. Которые просто хотят раскупить у мелких собственников за гроши украинские земельные паи, как они это делали раньше с землей Аргентины и других стран, имевших несчастье сотрудничать с МВФ.

Примечательно, что большинство этих пунктов должно быть выполнено Киевом в течении максимум полугода, а то и до весны. Мораторий же на продажу земли должен быть снят уже в январе. Иначе кредита "великой европейской державе" не видать.

Но вся ирония судьбы в том, что и получив "милостыню" от международных банкиров, Украина потеряет в разы, а то и на порядки больше. Ну о каком росте экономики может идти речь, если доходы бюджета уменьшаются из-за ухода мелкого и среднего бизнеса в тень, растет безработица среди населения, нищают пенсионеры, и даже у тех, кто еще получает зарплаты, не хватает денег ни на что, кроме оплаты ЖКХ? А после фактического сокращения субсидий не будет хватать даже и на это.

Исходом такой ситуации может быть только уже окончательная экономическая катастрофа, а за ней — очень вероятный социальный взрыв. В связи с чем невольно и возникает вопрос: может, потому МВФ и выдвинул вышеупомянутые требования к Украине, чтобы ее горе-элита сама отказалась от такой "дружественной помощи", хотя бы из элементарного чувства самосохранения?

А то ведь новой администрации США как-то неудобно просто так отказывать в "объедках с барского стола" каким-никаким, но "своим сукиным сынам". Пусть и ставшим ненужными ввиду изменения фундаментальных направлений американской политики.

Казалось бы, ни одна страна в здравом уме на такие условия не согласится. И если бы Киев сам от транша отказался, то и совесть Вашингтона была бы чиста, и страна не пошла бы окончательно с молотка. Увы, относить Украину к числу "стран в здравом уме" не приходится. Ведь нынешняя киевская горе-элита, уже доведшая свою вотчину до почти полного развала, к здравым решениям органически не способна. Иначе не оказалась бы в такой ситуации, как сейчас. Логика ее решений (если это слово тут уместно без кавычек) сродни логике наркомана во время "ломки". Он за очередную дозу не то, что последние вещи из квартиры, но и родную мать готов продать. Так что, глядишь, откровенно самоубийственные решения во исполнение людоедских требований МВФ могут быть и приняты. С упованием на то, что неизбежное возмущение масс с помощью максимального накала нацисткой пропаганды в очередной раз удастся переключить на "российскую агрессию", "донецких сепаратистов" и прочих "внешних врагов".

Америке-то что. Ее лишний миллиард фактически безвозвратного кредита Украине не разорит — ФРС эти цифирки на банковских счетах ежедневно в куда больших количествах эмитирует. Ну а что "великая европейская держава" останется нищей, с массой не имеющего средств к существованию населения и даже без последнего ликвидного актива — земли, -так это уже ее проблемы.

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