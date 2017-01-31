Еда на помойке. Стоит ли бить в набат?

На днях в СМИ в очередной раз оживилась дискуссия относительно немалого количества продовольствия, выбрасываемого на помойку. Конечно, когда до четверти продуктов идет в утиль — это плохо. Но, как ни странно, в этом есть плюсы. Это поддержка производства, скрытые резервы продовольственной безопасности страны и, наконец, немаловажный фактор борьбы с ожирением населения — настоящего бича для граждан развитых стран мира.

Фото: Архив Pravda.Ru

По данным Росстата, в российских домохозяйствах выбрасывается до четверти купленных фруктов, 15 процентов мясных консервов и 20 процентов картофеля и муки. С йогуртами и колбасами дело обстоит несколько лучше — на помойку идет всего 5-6 процентов, а молочные продукты и хлеб портятся всего в 3 процентах случаев. Можно сказать, "в пределах статистической ошибки". И, как минимум, гораздо реже, чем в советское время. Тогда, несмотря на массированное пропагандирование бережного отношения к хлебу, черствые горбушки хорошо, если не откровенно бросались в мусорные урны, ведь буханка хлеба-"кирпичика" тогда стоила 15-16 копеек.

В целом на одного жителя РФ в год приходится около 56 килограммов выбрасываемой еды. Поменьше, конечно, чем в "золотом миллиарде": в Европе этот показатель составляет 95 килограммов, а в США — все 115. Но намного выше, чем в развивающихся странах, где пропадает всего от 6 до 11 кг продуктов на одного человека. Кстати, это намного более наглядно показывает истинное место нашей страны по уровню жизни, чем сухие цифры ВВП. На этом фоне странно выглядят вопли заокеанских "доброхотов" относительно "российской экономики, порванной санкциями в клочья".

Ведь понятно, что в случае наличия проблемы массового недоедания в стране, о миллионах тонн еды на помойках не могло бы быть и речи. В худшем случае, ее разбирали бы голодающие прямо из мусорных баков, а в лучшем — какие-нибудь волонтеры наладили бы сбор "пищевого сэконд-хенда" для последующей раздачи неимущим. Ведь в помойку отправляются не только гнилые овощи-фрукты, по определению непригодные в пищу, но и продукты с формально просроченным сроком хранения, просто залежавшиеся в холодильнике.

Взять те же мясные консервы. Временами на форумах можно найти сообщения о том, как на каком-нибудь армейском складе обнаружили хранившуюся с войны ленд-лизовскую тушенку, отлично сохранившую все свои вкусовые качества. Да, в общем, если возбудитель ботулизма погибает лишь при длительном кипячении, то продуцируемый им токсин разрушается уже при 56 градусах. То есть даже минимальное кипячение практически исключает этот самый опасный вид пищевого отравления. Тем не менее, кто из нас станет есть просроченные консервы? Подавляющее большинство потребителей резонно предпочитает не рисковать и просто выбрасывает банки, если истек срок хранения.

Выбрасывается и другая пища — по вполне житейским и уважительным причинам, кстати. Ну как, например, стопроцентно рассчитать количество необходимого борща или каши на семью, особенно с детьми? Сегодня они слопали с аппетитом по большой миске и попросили добавки, завтра могут начать воротить нос от маминой стряпни. На третий день им наверняка все надоест, после чего несъеденные порции останется только утилизировать.

Словом, первый плюс пищевого расточительства понятен: несмотря на вбросы о "голодающих россиянах", реально у подавляющего большинства еды вполне хватает. Можно спорить о качестве и разнообразии этой еды, но никак не о недостатке калорий.

Заодно на этом фоне достаточно оптимистично выглядит проблема "продовольственной независимости" нашей страны. Ну вот, например, в первом квартале прошлого года собственное производство мясной продукции в России достигло 87 процентов. Если же учесть долю 15 процентов выбрасываемых на помойку мясопродуктов, выходит, что в форс-мажорных обстоятельствах россияне способны полностью удовлетворить свои потребности в мясе и сами. А зерна у нас производится и так втрое выше, чем необходимо для производства хлебных и макаронных изделий. Так что чего-чего, а хлеба уж точно хватит при любом самом жестком сценарии импортных ограничений.

Еще один немаловажный плюс — выбрасываемая еда не превращается в лишние килограммы. В ситуации, когда в развитых странах, не исключая Россию, число населения с избыточным весом уже давно перевалило за 50 процентов, такая эрзац-диета приходится очень кстати.

Несчастные диетологи постоянно уговаривают своих пациентов, как маленьких: сократите ежедневное потребление хотя бы на 200 килокалорий, сразу почувствуете благоприятный результат". А если бы мы к съедаемым килокалориям прибавляли еще и то, что выбрасываем, "чтобы добро не пропадало"? Тогда, наверное, большинство россиян выглядело бы как герои сказки Олеши "Три толстяка".

Разумеется, напрашивается вопрос: а не лучше было бы гражданам развитых стран рационально планировать закупки еды, чтобы вообще ничего не выбрасывать? Плохо это или хорошо, но мы живем в обществе потребления. От уровня потребления зависит и производство, в свою очередь дающее занятым в нем людям увеличивать свои потребительские способности. А потребности "разжигаются" рекламой и пропагандой "красивой жизни" до зачастую абсолютно нерационального уровня.

Треть еды "золотого миллиарда" выбрасывается на помойку? Так это же далеко не рекорд. А сколько вполне приличных автомобилей идет туда же, благодаря постоянно изобретаемым еврочиновниками экологическим стандартам выхлопных газов? Они заставляют граждан ЕС покупать все новые и новые авто, выбрасывая вполне работоспособные, машины, выпущенные ранее. Зато работают в полную силу автозаводы, им помогают производители красок, металла, резины, электроники — и экономика растет. А если автопродажи падают, это уже кризис. С этим правительства всех развитых стран борются изо всех сил, изобретая "премии" для покупателей и другие стимулирующие меры.

Так что, если бы по мановению волшебной палочки все "зажравшиеся" жители развитых стран стали покупать на треть меньше пищевой продукции — это вызвало бы мощнейший кризис. И он коснулся бы не только фермеров и аграрных концернов — цепная реакция пошла бы и на другие отрасли. Сначала на производство минеральных удобрений, сельхозтехники, бензина и солярки для нее. Упали бы цены на еду, начался бы кризис сельхозпроизводства.

В США во время Великой депрессии, кстати, с таким перепроизводством боролись драконовскими методами, физически уничтожая миллионы тонн пшеницы и сахара, перепахивая поля с урожаем.

Конечно, в этой связи регулярно всплывает тема голодающих в развивающихся странах, а их число оценивается примерно в один миллиард. Их защитники исходят из тезиса о том, что эти несчастные недоедают, потому что "золотой миллиард" забирает себе значительную часть еды, а потом выбрасывает ее на помойку. На самом деле, как несложно видеть, механизм гораздо сложнее.

Проблема голода отнюдь не в том, что человечество не может произвести достаточное количество продуктов. Наоборот, правительства США и ЕС доплачивают своим фермерам за то, чтобы они не собирали избыточные урожаи! Что, впрочем, не выгодно и самим крестьянам — ведь при таком варианте цены упадут, и для получения того же дохода придется больше работать. Неким аналогом может служить недавняя ситуация на нефтяном рынке, когда избыток предложения "черного золота" обвалил цены, что привело к серьезным неприятностям для бюджетов нефтедобывающих стран.

Так что миллиард в развивающихся странах голодает лишь потому, что ему не на что эту еду купить. К чему тоже, в общем-то, приложили руку творцы нового мирового порядка, ранее именуемого неоколониализмом — с его системой "ножниц" между стоимостью сырья и высокотехнологичной продукции.

Проблема в том, что, грубо говоря, "Айфон" стоит столько же, сколько несколько тонн пшеницы, какао или других сырьевых товаров, производимых в бывших колониях "золотого миллиарда". Соответственно, продавцы первого купаются в роскоши, а поставщики сырья прозябают в бедности, несмотря на равные трудозатраты.

Богатые страны потому и богатые, что ничего не дают даром. Так что разговоры о том, что "лишнюю еду надо бы бесплатно раздавать нуждающимся" — это по большей части "разговоры в пользу бедных", увы, без реальной для них пользы.

Своим гражданам США и Европа еще могут давать и "гуманитарку", и продовольственные талоны, и прочую соцпомощь, чтобы те не бунтовали. Но насчет остального населения планеты такое не практикуется. Во всяком случае, в серьезных масштабах, а не в виде пиар-акций, на манер доставки еды миллионам голодающих на военных самолетах-"транспортниках", вместо того, чтобы доставить им чуть медленнее куда более осязаемые грузы на крупнотоннажных кораблях.

В принципе, проблема элементарно решаема "снизу". Для этого надо, чтобы те граждане, кто озабочен проблемой голодающих людей на другом конце земного шара, лично перестали покупать лишние продукты, а сэкономленные деньги отправляли в фонды помощи бедствующим. И проблема сразу бы сдвинулась с мертвой точки.

А так в сложившейся ситуации выбрасываемая в развитых странах еда является не проблемой, а побочным эффектом экономической стабильности. Конечно, если ситуация изменится — в случае наступления продовольственной недостаточности вследствие войн или каких-то катаклизмов — изменится и отношение к "лишней еде". Но пока мы имеем то, что имеем, и слишком уж сильно бить в набат нет реальной необходимости.

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