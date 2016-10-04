Сочинский инвест-портфель Дона солидно потяжелел

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" начался с делового завтрака Сбербанка России, меню обсуждения которого состояло из важнейшей для регионов темы "Бюджетный пирог: как разрезать правильно". На пленарном заседании обсуждали "Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни". В форуме активно участвовала Ростовская область, которая часто и успешно обкатывает пилотные проекты госуправления.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре). Источник фото: www.donland.ru

Насыщенная рабочая программа донской делегации помимо одной из самых солидных и ярких экспозиции и общих мероприятий включала многочисленные двусторонние и многосторонние встречи и переговоры с российскими и зарубежными компаниями. Подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве. Ростовская область презентовала 114 инвестиционных проектов на общую сумму более 690 миллиардов рублей. Среди них — традиционно много индустриальных. Представлены резиденты первой на юге России территории опережающего развития "Гуково", сейчас там уже начали или скоро начнут реализовываться проекты с общим объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей.

Наглядно показаны привлекательные места для размещения производств в индустриальных парках. На настоящее время сумма вложений в них составляет свыше 70 миллиардов рублей. А совокупный объем инвестиций проектов из "губернаторской сотни" насчитывает почти 490 миллиардов.

Среди ключевых инфраструктурных проектов особое место занимает строительство международного аэропортового комплекса. Привлекает внимание масштабный девелоперский проект компании "Кортрос" по комплексной застройке территории, высвобождающейся после выноса аэропорта за черту города. Весь портфель Донского края на форуме региона потяжелел на 13 проектов и 130 миллиардов.

Экспозиция региона состоит из двух блоков: ключевые инвестиционные проекты и актуальная экономическая инфографика. Она оригинально, броско и наглядно знакомит с показателями социально-экономического развития и инвестиционного потенциала, сведениями о преференциях и льготах для бизнеса.

Инфографика Ростовской области была представлена в форме визуальных образов. Центральный объект экспозиции — фигура "Донская экономика-2016" — демонстрировала рост экономики края. Ведь отличие от общероссийской тенденции она действительно выросла. Валовой региональный продукт региона превысил триллион рублей и продолжает увеличиваться.

"Каждый элемент экспозиции Ростовской области несет смысловую нагрузку, каждая деталь — говорящая, — рассказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков. — Концепция — исключительно прагматичная и нацелена на максимальную результативность".

Губернатор Василий Голубев подписал в Сочи соглашения о развитии зерновых терминалов с компаниями "Аутспан Интернешнл" и "Промэкспедиция".

"Появление таких проектов закономерно, — считает глава региона. — Ростовская область третий год подряд наращивает производство зерновых, в этом году по ранним зерновым мы лидируем в России. Поэтому модернизировать мощности по его перевалке — насущная потребность".

Правительство Ростовской области договорились с Минприроды, Росприроднадзором и "Трубной металлургической компанией" о совместном выполнении мероприятий предстоящего Года экологии. ТМК до середины 2017 года обязуется завершить реконструкцию трубопрокатного производства "Таганрогского металлургического завода" и построить блок очистки химических стоков.

"Для Ростовской области важно, что собственник нашего крупнейшего металлургического завода последовательно модернизирует производство", — подчеркнул губернатор.

Достигнуто соглашение о расширении присутствия компании "Лента". Объем инвестиций составит три миллиарда рублей, будет построено еще три гипермаркета и создано 550 рабочих мест.

"Компания "Лента" последовательно реализует свои обязательства. Жители от этого только выигрывают, получая современные торговые комплексы", — сказал Василий Голубев.

С директором компании "СУ-1 "ЮгСтройИнвест-Дон" Игорем Папко подписано соглашение о сотрудничестве о строительстве в Ростове-на-Дону жилого микрорайона "Красный Аксай". Там будет возведено 26 домов, два детских сада, школы и другие социальные объекты.

"Инфраструктура микрорайона продумана до мелочей, рассказал директор компании Игорь Папко. — От нашего принципа строить город в городе мы не отходим, создаем всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания людей".

"Радует, что компания собирается не просто построить жилье, а берется создать комфортную среду обитания с необходимой инфраструктурой, — отметил губернатор. — Благодаря этому проекту и строительству микрорайона "Авиатор" донская столица прирастет целыми благоустроенными кварталами".

Также форум послужил укреплению связей дончан с другими регионами. Достигнуты соглашения о взаимодействии в самых разных сферах. И практическая работа уже начинается. Например, рамочное соглашение с Орловской областью в ближайшее время будет продолжено дорожной картой о совместных конкретных шагах.

На форуме "Сочи-2016" заместитель председателя правительства России, председатель попечительского совета Всероссийского конкурса программ социального развития регионов Ольга Голодец вручила диплом губернатору Ростовской области Василию Голубеву и поздравила с победой.

Донская программа "Народный университет "Серебряный век" стала Лауреатом Премии имени А.П. Починка в номинации "Повышение качества жизни пожилых людей".

"Программа направлена на повышение качества жизни старшего поколения и формирование условий для активного долголетия, — рассказал губернатор. — В этом году студентами "Народного университета" стали почти 1200 человек. Это помогает людям третьего возраста чувствовать себя включенными в общественную жизнь".

В общем зачете Всероссийского конкурса программ соцразвития Ростовская область вошла в тройку лидеров.

Очередной форум закончился, развитие Дона успешно продолжается по всем направлениям.