Ингушетия отметила лучших своих спортсменов

Торжественная церемония чествования лучших спортсменов Ингушетии прошла в Магасе. Глава республики Юнус-Бек Евкуров поздравил всех представителей спортивного сообщества с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, новых успехов и достижений в спорте и личной жизни.

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"Самым важным для спортивного мира событием уходящего года, хотел бы отметить золотую медаль, завоёванную нашим выдающимся дзюдоистом Хасаном Халмурзаевым на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Став четвёртым Олимпийским чемпионом за всю историю ингушского спорта, Хасан оправдал наши надежды и наполнил наши сердца гордостью за родную Ингушетию, за всю страну, за российский спорт",- отметил Евкуров.

"Считаю, что именно такие люди, как наш Хасан, несмотря на его молодость, составляют золотой фонд любой нации. Убежден, что успех чемпиона станет примером для подрастающего поколения не только нашей республики, но и всей России. Большим успехом является серебряная олимпийская медаль по вольной борьбе Колоя Кортоева. Рустам Толдиев блестяще победил на чемпионате Мира по боевому самбо и стал первым чемпионом в этом виде единоборств за всю историю ингушского спорта. Десятки других спортсменов прославили нашу республику на многих других соревнованиях самого высокого уровня",- подчеркнул он.

Глава Ингушетии отметил, что республика в последние годы стала местом проведения крупных международных и российских спортивных мероприятий. В яркий спортивный праздник вылился состоявшийся в нашей республике Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.

"Мы на деле показали, что умеем организовывать и проводить масштабные мероприятия, а наши спортсмены одержали на Фестивале заслуженную победу", — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Оценить достижения ингушских спортсменов на международных соревнованиях и назвать наиболее яркие победы уходящего года Pravda. Ru попросила бывшего советник президента Ингушетии, Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1988 года, автора идеи фестиваля "Кавказские игры" Исраила Арсамакова, борца греко-римского стиля, Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта СССР (1988), Заслуженного тренера СССР и России (1992), президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и борца классического стиля, депутата Государственной думы, заслуженного мастер спорта, Героя Российской Федерации. трёхкратного победителя Олимпийских игр, девятикратного чемпиона мира, 12-кратного чемпиона Европы Александра Карелина.

Говоря о достижениях ингушских спортсменов на международных соревнованиях, Исраил Арсамаков отметил, что что олимпийская медаль Хасана Халмурзаева сама за себя говорит:

— Это великая вещь не только для Ингушетии — и для России, это великолепно, учитывая, так скажем, внешнеполитические моменты некоторые, а цена вот такой медали, конечно, особая важность…

В то, что ингушские спортсмены достигают серьезных результатов, вложено много совместного труда и организаторов, и государства. Хотя заранее никто не может дать гарантии, что вы станете чемпионом. Многие в этом принимают участие, где-то помогают советом, где-то финансово. Конечно, удача тоже играет свою роль. Но спортсмен, прежде всего, должен быть сильным. Слабым не даются ведь медали.

— Существует мнение, что на Кавказе культивируются, в основном, единоборства: борьба, дзюдо, самбо…. Надо ли осваивать зимние виды спорта? есть ли шанс и в зимних видах воспитать ярких спортсменов?

— Тут я могу вам сказать уже более конкретно. Допустим, если говорить вообще о спорте, меня всегда удивляли разговоры о национальности: у кавказцев то лучше получается, у других — вот это… Что вы развиваете — оно будет развиваться. Развивается там, где этим занимаются.

Поэтому говорить, что там будут 100% олимпийские чемпионы — нельзя, а то, что будет очень хорошая школа — можно. Но дело в том, что спорт — это, как любое ремесло, оно требует определенных этапов развития, и там есть какие-то нормы, и зарождаются нормы, вот эта школа зародилась, она имеет некие оттенки национальные, вот в тех регионах, в которых они развиваются, но что будете развивать — то и будет развиваться. И шахматы, и тяжелая атлетика, и все, что угодно, можно развивать.

— Евкуров неравнодушен к спорту?

— Да, Юнусбек Баматгиреевич растит олимпийских чемпионов, потому что сам любит спорт. А спорт — это всегда хорошо.

Комментируя достижения ингушских спортсменов, Михаил Мамиашвили сказал:

— Действительно, на территории Ингушетии уделяется очень много развитию физической культуры, в частности, спортивной борьбе. Традиции есть, есть и чемпионы мира, участники Олимпийских игр. Чемпион молодежной Урзоев, тоже был одним из претендентов на участие. К сожалению, получил тяжелую травму, не смог участвовать в отборе.

Есть перспектива проведения Чемпионата страны в Ингушетии, во вновь открывшемся прекрасном спортивном комплексе — Дворце спорта на 5 тысяч зрителей. Кроме того, Ингушетия претендует на проведение Чемпионата России уже в этом году, это впервые за всю историю проведения Чемпионатов страны От Чеченской республики они не хотят отставать: Чеченская республика в прошлом году провела блестящий Чемпионат страны.

— Чья заслуга в том, что в Ингушетии строятся спортивные объекты, есть достойные спортсмены?

— В республике реализуется федеральная целевая программа. Понятно, что больше внимания стало уделяться здоровому образу жизни, в соответствии с этим строятся спортивные сооружения.

Тем более, что сам очень спортивный глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Сам очень много уделяет внимание развитию спорта, крайне сам заинтересован в этом. Соответственно, его позиция тиражируется и на все структуры, которые непосредственно этим занимаются. От позиции руководителя, конечно, очень много зависит. А позиция Евкурова общеизвестна — должно быть здоровое поколение и духовно, и, естественно, физически развиваться должно.

На Кавказе всегда серьезно развивали спортивные единоборства — борьбу, дзюдо, самбо. Это традиционно, так было всегда. И сегодня эта традиция, к счастью, продолжается.

Александр Карелин:

— Как оцениваете спортивные достижения ингушских спортсменов на международных соревнованиях? наиболее яркие победы уходящего года?

— Хасан Халмурзаев — ключевое слово этого года. Когда сейчас в предновогодние секунды говорят, что год был сложный, периоды напряженные, я всем напоминаю одно просто обстоятельство — это год олимпийский, и Хасан Халмурзаев подарил нам замечательную возможность гордиться за наших дзюдоистов вообще, а за дзюдо в Ингушетии, в частности.

Но я понимаю, что если бы Юнус-Бек Баматгиреевич не уделял такое внимание спорту, если бы он не поддерживал всех детских тренеров, то этих поводов для гордости, для россиян, и для ингушей, не было бы.

Поэтому, здесь произошло замечательное совмещение. Борцовские традиции Ингушетии были одеты в кимоно и появился олимпийский триумфатор. Поэтому то, что происходит в Ингушетии, это восстановление справедливости. Возрождают тягу к борцовским корням. Поэтому, и руководство республики, его представительство в федеральном центре, делают все для того, чтобы у Ингушетии поводов было, как можно больше гордиться, и не только в олимпийские годы, но и в годы Чемпионатов мира.

— А есть ли шанс у Ингушетии воспитать ярких спортсменов в зимних видах спорта? Ведь считается, что для Кавказа более традиционны единоборства?

— Шансы есть всегда. Я не соглашусь с вами в определении, что борьба, единоборства, в том числе, и борьба в одежде-дзюдо, является силовым видом спорта. Это высокоинтеллектуальный, математически обоснованный вид человеческой жизнедеятельности.

Учитывая рельефы природные, горно-климатические, и другие условия, конечно же, есть все предпосылки к тому, что могут появиться свои лидеры и в зимних видах спорта.

Тут надо иметь ввиду еще одно обстоятельство: способность населения республики к самообразованию. Поэтому, чуть добавить методик, немножко добавить школы, подготовки, и я убежден, что они себя проявят и в зимних видах спорта. Особенно в тех видах, где есть скорость, риск, я говорю сейчас о прыжках с трамплина, в слаломе, во всех его проявлениях, скоростном спуске. Они смогут все это достичь, и показать себя.