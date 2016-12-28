Ингушетия в числе первых в России закончила программу переселения из аварийного жилья

Республика Ингушетия одной из первых субъектов Российской Федерации закончила программу переселения граждан из аварийного жилья. Здесь по ряду причин очень остро стоит жилищный вопрос. Главные проблемы в малоземелье и очень высокой плотности населения. Масштабное строительство многоквартирных домов, развернувшееся в последнее время, постепенно решает эти проблемы. К тому же это положительно влияет и на общее развитие региона.

"Всего с 2010 года из аварийного жилья были переселены около пяти тысяч человек, — сообщил о достижениях глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. — В рамках реализации федеральных целевых показателей в регионе снесено 68 многоквартирных домов, находившихся в аварийном состоянии, а на их месте построено 39 домов".

Объем затрат едва превысил 1,2 миллиарда рублей средств республиканского и фондового бюджетов. Теперь Ингушетия приступила к расселению жителей аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года. По программе планируется расселить 25 многоквартирных домов в шести муниципалитетах. Соответствующая заявка уже одобрена Фондом содействия реформирования ЖКХ. Программу планируется завершить в июне 2017 года.

"Благодаря помощи Фонда содействия реформированию ЖКХ мы реализовали ряд проектов, — рассказал Юнус-Бек Евкуров. — С 2010 года переселено 4947 человек, построены современные комфортабельные дома".

На сегодняшний день на расселение других аварийных домов выделено 300 миллионов рублей. Но для окончания этой работы нужны еще 200 миллионов рублей. Власти Ингушетии рассчитывают получить немногим более 100 миллионов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. А затем изыскать и недостающее финансирование.

"По России программу завершаем на следующий год в сентябре, — сообщил Правде.Ру заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. — В большинстве регионов эта программа выполняется в соответствии с графиком. Министерство строительства получило задание от премьера — в ближайшее время внести законопроект о создании системы учета сноса аварийного жилья. Проблема в том, что объемы аварийного жилья в три-четыре раза выше, чем позволяют строить мощности стройкомплекса. Конечно, благодаря сносу ветхого жилья и строительству нового архитектурный облик улучшается. Этой программой занимаются регионы, поэтому ее успешное выполнение — заслуга региональной власти".

Недавно Республика Ингушетия представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного им после 1 января 2012 года.

Эти средства предполагается направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 9,28 тысячи квадратных метров. Расселение планируется провести в городах Назрань, Малгобек, Карабулак, Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах.

В августе этого года правление Фонда ЖКХ решило распределить средства госкорпорации в количестве 6,88 миллиарда. Из них 100 миллионов рублей было предусмотрено на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым с января 2012 года в Ингушетии и Калининградской области. Потому что эти субъекты досрочно завершили ликвидацию аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2012 года. Ингуши не замедлили направить средства на улучшение качества жизни людей.

"В целом окончание программы по расселению аварийного жилья, которое было посчитано по данным до 12-го года, намечено на следующий год, — рассказал Правде.Ру первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ ОП РФ Артем Кирьянов. — Хорошо, что в некоторых регионах, например, в Ингушетии, идут с опережением. Сделан огромный рывок, позволивший совершенно беспрецедентно переселить из аварийного жилья огромное количество людей, перед которыми была моральная задолженность еще со времен Советского Союза. Действительно, очень важным звеном в этом является региональная власть. От нее требуется умение работать с федеральным бюджетом, в сжатые сроки четко в соответствии с техзаданием осваивать поступления на эти программы, софинансирование, исполнительская дисциплина. Важны отношения региона с органами местного самоуправления, эффективная система работы с подрядчиками. В этом залог успеха".

В 2008-2016 годах в Ингушетии для реализации программ капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств фонда было выделено 1,41 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавил еще 521,6 миллиона рублей. Эти средства направлены на капремонт 117 многоквартирных домов и улучшение условий проживания более 19,5 тысячи человек и на переселение из аварийного жилья почти пяти тысяч человек.

"Ингушетию в целом по развитию можно оценивать положительно, — сказал Правде.Ру президент Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. — Спокойно сейчас там. Юнус-Бек Евкуров приложил все силы для того, чтобы республика стала успешной. А для развития, в первую очередь, как фундамент, нужно спокойствие, которое обеспечили он и его хорошая команда. Просто общемировой и общероссийский кризис тоже влияют. Невозможно в отдельно взятой Ингушетии все сделать, но там много положительного делается. Если в следующем году страна начнет двигаться вперед, то Ингушетия, уверен, будет в первых рядах. Несмотря на кризис там не свернули программы. Я только могу приветствовать действия лидера Ингушетии. Сейчас там есть все для того, чтобы двигаться вперед".

В Ингушетии теперь планируют ликвидировать еще 30 аварийных многоквартирных домов. Минстрой Ингушетии представил в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда, признанного им после 1 января 2012 года. Фонд выделит более 100 миллионов рублей на переселение из них в нескольких населенных пунктах.

На сегодня, по данным Минстроя республики, их общая площадь составляет свыше 12 тысяч квадратных метров жилья. Это 244 квартиры, в которых проживает 1092 человека. Сумма необходимых средств, с учетом стоимости квадратного метра в республике на второе полугодие 2015 года — 24 600 рублей, составляет 302,443 миллиона рублей.

Напомним, что в прошлом году в Ингушетии были завершены все мероприятия по реализации Программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда республики в 2013-2015 годах", в которую был включен весь аварийный многоквартирный жилищный фонд, признанный таким на 1 января 2012 года.

По этой программе ликвидировано 38 аварийных МКД общей площадью почти 36 тысяч квадратных метров, взамен которых построены 19 многоквартирных домов. 3222 граждан переселены в 683 новые квартиры. В этом году переселение в новое комфортабельное жилье успешно продолжилось. И есть твердая уверенность, что так будет и в наступающем году.