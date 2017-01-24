Мировой терроризм не обойдет Россию

Что представляет собой современный терроризм? Какое значение в борьбе с ним имеют победы, одержанные в последнее время в Сирии, и стоит ли ожидать снижения террористической угрозы в мире в ближайшее время? На эти вопросы в видеоэфире Pravda.Ru отвечает израильский аналитик, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Фото: Архив Pravda.Ru

Война международного терроризма, база которого находится на Ближнем Востоке, против России началась уже давно. Просто сейчас она постепенно перестает носить локальный, "внутрироссийский" характер. Объектами нападения становятся российские представители, российские представительства за рубежом. И где и какая террористическая организация решит нанести удар, атаковать российского представителя — это дело случая.

Нам, израильтянам, это знакомо, мы — объект международного террора за границей уже более 40 лет. Поэтому мы воспринимаем как само собой разумеющееся¸ что террористические организации ищут объекты для терактов среди любых израильтян, которых находят. Это могут быть простые туристы где-нибудь в Болгарии, наши представители, наши спортсмены, еврейские общины. И в Аргентине, и в Европе, и 40 лет назад, и 20 лет назад, и год назад. То есть, Россия сегодня, не знаю, насколько ожидаемо или неожиданно, оказалась в естественной ситуации: борьба с террором — борьба тотальная, а не локальная. И в этой борьбе вынуждены будут участвовать, как в любой тотальной войне, все. Но в первую очередь, спецслужбы.

— Возможна ли вообще победа над терроризмом, или есть силы, которые заинтересованы в вечном наличии этого дестабилизирующего фактора?

— Войны, насилие сопровождают человечество на протяжении всей его истории. И если человечество дойдет до такого уровня развития, когда насилие перестанет быть частью его природы — тогда исчезнет и терроризм. Но произойдет это не при нашей с вами жизни. Лично мы не увидим ни конца террора, ни конца насилия.

— И что в этом случае ожидает Европу?

— Я не завидую Европе. Часть беженцев из исламского мира, которые столкнулись с проблемами, будут их решать, присоединившись к террору. Уничтожение базы террора на Ближнем Востоке выплеснет дополнительное количество террористов на континент. Так что в Европе следует только ожидать еще более острой террористической опасности. И насколько меры служб охраны порядка в этих странах окажутся адекватными росту опасности — это мы еще увидим. Лично я не уверен в том, что эти службы будут развиваться быстрее или более эффективно, чем террористы.

В борьбе с террором есть два основных фактора, которые определяют успех или неуспех. Первое — это разведка, проникновение и оперативная работа среди всех потенциальных террористов. Второе — инициатива. Если инициатива у террористов, если они перехватывают ее, то всегда оказываются на полшага впереди. Реагировать на террор — это как махать руками после драки. Пока этого не поймут все те, кто борется с террором, у террора будут успехи. Успехи Израиля в борьбе с террором основаны именно на этих двух факторах. В тот момент, когда мы теряем инициативу и оставляем возможность убегать от нашего давления, тогда у террористов оказываются развязанными руки, а головы освобождаются для вынашивания планов новых атак.

— Чем обеспечивается это опережение, какими мерами? Тотальной слежкой?

— Первое и основное — сбор информации, всего, что может дать информацию, контроль над путями взаимодействия, вербовки, передвижения, финансирования и организации. В ход должны идти все способы, которые позволяют это контролировать. Плюс оперативная работа. Это база для борьбы с террором. А какие оперативные действия принимать на основании этого — решать каждому государству в соответствии со своими возможностями и интересами и исходя из той задачи, которую перед спецслужбами ставят власти.

Другое дело, что все должно вестись в рамках закона. И здесь важно, каковы эти законы. В Израиле, например, разрешаются пытки террористов, если речь идет о том, что теракт уже идет, и надо получить информацию, чтобы предотвратить жертвы. Решает это судья, получив соответствующую информацию от спецслужб.

Понимать нужно одно: в Европе налицо непрофессионализм, халатность. Законодательная база должна быть такова, чтобы препятствовать переносу объективных методов борьбы с террором в другую сферу, например, политическую. Нужно сегодня заниматься тем, чтобы завтра никому не пришло в голову использовать эти методы в других областях. Единственное, что может ограничить — это закон, поэтому любая борьба с террором должна быть на базе закона. Ведь не закон мешает борьбе с преступностью, он, если правильно сформулирован и четко исполняется, является инструментом борьбы с преступностью.

Самое простое — каждого наркоторговца пристрелить на месте без суда и следствия, как это делают на Филиппинах. Но рядом, в Сингапуре, никто не стреляет, а преступности нет.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовил к публикации Сергей Валентинов

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!