Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?

Чем серийный убийца отличается от обычного преступника? Почему так долго оставалось нераскрытым дело ангарского маньяка и тому подобные ужасные серийные преступления? Какие правила стоит соблюдать, чтобы не стать легкой добычей серийного убийцы? Об этом в эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Владимир Колесников, который в качестве замначальника УВД Ростовской области в 1990 году вел дело маньяка Чикатило, а в 1998–2000 годах был первым заместителем министра внутренних дел РФ.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Ангарский маньяк Михаил Попков дает показания, которые уже даже вызывают сомнения: может ли один человек столько всего сделать? Убийца всегда оставляет следы. Значит, чем больше убийств совершило одно и то же лицо, тем легче его найти. Почему же так долго вычисляют серийных убийц?

— Там много составляющих.

— Расскажите о них, пожалуйста.

— Во-первых, это поведенческий алгоритм самого маньяка. Он часто меняет почерк совершения преступлений, применяя разные методы умерщвления жертв, географию, способ совершения убийств и т. д. При этом тщательно скрывает улики, не оставляя после себя на месте преступления фактически никаких следов.

Во-вторых, большую роль играют ошибки следствия, в том числе экспертного сообщества. В успехе дела очень много зависит от профессионального ядра, которое наличествует в правоохранительной системе, — это Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности. Я в таких случаях вспоминаю дело Чикатило. Когда на восьмой или девятой жертве мы его вычислили, предоставив судмедэкспертам массу биологического материала, они провели исследование и сказали, что этот биологический материал относится к четвертой группе крови.

— То есть они ошиблись?

— Да, эксперты совершили страшную ошибку. Как результат, мы его осудили за незначительные ранее совершенные преступления, не имеющие отношения к этой серии. Он освободился и продолжил дальше безнаказанно убивать.

— Когда и каким образом его уже поймали и осудили окончательно?

— Во второй раз проведенная экспертиза пришла к правильному заключению, что это — да, на самом деле, вторая группа крови. Он понес справедливое наказание.

Конечно, огромную роль играет так называемая свидетельская база, в том числе потерпевших и тех, кто был рядом с потерпевшими. Многие просто не хотят принимать участия в долго тянущихся процессуальных действиях, судебных заседаниях и пр.

Все эти допросы, очные ставки — серьезные психотравмы. Это заставляет иногда потерпевшую не идти в правоохранительные органы, не сообщать о совершенном насилии. В результате преступник беспрепятственно действует дальше. Есть масса составляющих, которые, к сожалению, подчас негативно сказываются на процессе расследования этих страшных преступлений.

— Как вы считаете, к серийным маньякам должна применяться смертная казнь?

Я всегда стоял за институт смертной казни. Не потому что я кровожадный, но я слишком много видел несправедливости, боли, горя, крови, убитых малолетних, пожилых. Убитых очень жестоко этими нелюдями. Недавно председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников выступил с инициативой о том, чтобы исключить из Уголовного кодекса само понятие института смертной казни. Я ему хочу задать вопрос: "Депутат, ты чем руководствовался? Ты изучил криминологическую составляющую нашего общества, его соответствующих институтов, мотивационные составляющие?"

Я понимаю, в 1996 году нам надо было в Совет Европы попасть. Но сегодня этот Совет Европы проявляет к нам, мягко сказать, совершенно недружественные отношения, обложил нас санкциями… Давайте будем по-настоящему великой страной. И будем определять свое будущее, исходя из тех реалий, которые у нас есть на сегодняшний день. Законодатель должен понимать, что забегать вперед или, наоборот, отступать назад — разрушительная тактика.

Сейчас, допустим, в Чечне 20 человек арестовано, а еще много таких же пока на свободе — они нападают, убивают. Нельзя в такой ситуации разоружаться. Я в какой-то мере и за толстовщину, но опять же, когда она базируется на просчитанных вариантах, на реалиях. Тогда это может сыграть позитивную роль. Может быть, через 10-15 лет мы откажемся от института смертной казни, потому что общество у нас будет к этому готово. Но сейчас такая мера преждевременна.

— За время вашей долгой службы в органах внутренних дел принимались решения о смертной казни особо опасных преступников?

— Совершенно верно. Это часть истории нашей страны.

— Это влияло на статистику тяжких преступлений?

— Да, и отмена института смертной казни на самом деле не соответствовала тем реалиям, которые были в обществе. Те, кто ее вводил, преследовали чисто политические и даже просто политиканские цели, не осознавая, что на самом деле отмена этого института не позволит нам сделать мир лучше, а повлечет за собой серьезнейшие издержки в обществе и в стране.

— Можно ли по психологии как-то вычислить сексуального маньяка?

— Это очень сложно, поверьте мне. Я наблюдал за Чикатило со стороны, когда мы уже его вели, когда его уже нужно было брать. Мне просто интересно было посмотреть: а как он себя будет вести в естественных условиях? О психологии здесь сложно говорить, меня просто поведенческий алгоритм интересовал. И вот я смотрю, он подошел, купил пиво, идет совершенно расслабленный. Вдруг увидел двух мальчишек и преобразился, превратился в собаку-ищейку. Он напрягся, его взгляд, телосложение, походка, группировка всех его членов тела — все было нацелено на этих ребят. Когда он их провожал взглядом, шел за ними — выглядело, как будто собака-ищейка идет за своей жертвой. Удивительно. И я в общем-то представляю, какой он ужас он вселял людям, которых убивал.

Вычислить такую категорию людей, в принципе, крайне сложно, но возможно. Он обычно хорошо одет, но две-три детали могут изменить мнение об этом типаже. Допустим, отсутствует пуговица на пиджаке, засаленный воротник рубашки, пятно на брюках, пальцы рук перебирают одежду, и ты видишь несоответствие. И главное, этот взгляд, ищущий, остановившийся на вас. Если женщина ловит на себе такой пристальный взгляд, лучше ответить тем же, это в какой-то мере разоружает преступника. Он видит, что его ждет отпор.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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